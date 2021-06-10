Конфискация квартиры за долги по ЖКУ: подробности

Украинцы задолжали за коммуналку почти 80 млрд гривен, и некоторым владельцам недвижимости, упорно не желающим платить за электричество, газ, отопление и воду, грозит выселение по решению суда, конфискация жилья и его продажа, сообщает Сегодня.

За какую сумму долга у собственника могут отнять жилье?

На данный момент сумма долга должна быть больше 20 минимальных зарплат, т.е. 120 тыс. грн. Если она меньше, то выселить не имеют права. Взыскание направят на денежные средства и другое имущество должника, например автомобиль.

По закону квартира или дом, в котором проживает должник, конфискуются в последнюю очередь. А в первую взыскание обращается на отдельный от дома земельный участок, другие помещения, принадлежащие должнику. Вместе с жилым домом взыскание обращается также на прилегающий к нему земельный участок, принадлежащий должнику.

Как избежать конфискации имущества?

Если на вас уже подали в суд и очевидно, что решение будет в пользу коммунальной структуры (а иски о взыскании долга суд удовлетворяет примерно в 90% случаев), то оптимальный вариант – признать сумму долга и заключить мировое соглашение. Если сразу уплатить долг нереально, то необходимо заключить с коммунальщиками договор о реструктуризации (рассрочке) долга и выплачивать частями.