Пограничники отказывают во въезде в Украину вакцинированным "Спутником V"

Пограничники не пропускают в Украину вакцинированных российским препаратом "Спутник V". Эта вакцина не предусмотрена перечнем Всемирной организации здравоохранения, заявили в Госпогранслужбе Украины, сообщает РБК-Украина.

За последние дни в Украину пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V".

"Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ", – информируют пограничники.

Какие документы необходимы для въезда в Украину?

Иностранцам и лицам без гражданства (в том числе владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь:

либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые входят в перечень разрешенных. Документ должен быть на английском языке или содержать перевод.

Вакцины, включенные в перечень ВОЗ: