4 простых способа, как проверить щитовидную железу самостоятельно

Щитовидная железа – это эндокринный орган в форме бабочки, расположенный ниже гортани: между кадыком и грудной клеткой. Выход ее из строя чреват серьезнейшими последствиями со стороны работы всех систем и органов, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Хорошо сбалансированный рацион имеет решающее значение для здоровья щитовидной железы. Проявление внимания к микробиому кишечника более важно, чем кажется большинству людей. Важное значение имеет исключение из рациона продуктов, вызывающих проблемы с пищеварением. Кроме того, для оптимизации здоровья щитовидной железы следует также рассмотреть прием высококачественного пробиотика. Сосредоточение внимания на питании и обеспечение организма всеми необходимыми витаминами и минералами с помощью диеты и добавок может помочь оптимизировать здоровье щитовидной железы. Прежде чем вносить какие-либо изменения в текущие процедуры лечения щитовидной железы, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

О том, как самостоятельно протестировать функциональность щитовидной железы в домашних условиях, смотрите далее более подробно в видео.