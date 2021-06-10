Как в 90-е: в Киеве неизвестные в масках похитили бизнесмена

В Украине похитили бизнесмена, владельца компании "Дельта Спорт" гражданина Сербии Милована Рогановича. Совершили это настолько нагло и дерзко, как это бывало в 90-е, пишут киевские СМИ.

Событие произошло 7 июня. Позже в полицию обратился гражданин Украины, который заявил, что его друг – похищенный бизнесмен – перестал выходить на связь.

В ходе расследования полиция обнаружила видео с камер наблюдения, в котором показано, как к одиноко стоящему бизнесмену подъезжает черный автомобиль, оттуда выскакивают несколько человек в масках, заталкивают мужчину внутрь и уезжают в неизвестном направлении.