В Украине заработали электронные больничные
В Украине заработали электронные больничные. До конца лета в Украине медицинские учреждения постепенно будут переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности, ссылаясь на пресс-службу Минздрава, сообщает РБК-Украина.
Уже с 1 сентября этого года все медучреждения должны формировать больничные в электронном виде.
В Минздраве убеждены, что цифровизация больничных поможет уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере. А также сэкономить бумагу, время и средства украинцев.
Как получить больничный онлайн?
- Пациент приходит к врачу на осмотр.
- Врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверяет его КЭПом.
- Пациент получает сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в реестр Пенсионного фонда.
- Там формируется электронный лист нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому начисляют выплаты.
- Об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.