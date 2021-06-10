В Женеве на вилле Ла-Гранж создадут наилучшие условия для саммита

Муниципалитет Женевы расценивает как очень большую честь выбор виллы Ла-Гранж в качестве места проведения 16 июня саммита России и США, сообщает ТАСС.

Власти срочно предоставили возможности различных городских служб для проведения подготовительных работ, чтобы создать наилучшие условия для приема двух делегаций.

"Административный совет города Женевы считает огромной честью тот факт, что вилла Ла-Гранж выбрана в качества места встречи американского и российского президентов в ближайшую среду, 16 июня, и он желает, чтобы переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным были плодотворными и конструктивными" , - отмечается в заявлении.

Подчеркивается, что после обращения федеральных и кантональных властей город Женева быстро предоставил возможности, которыми располагают не менее 13 муниципальных служб, чтобы "обеспечить подготовку к встрече и оперативно провести работы, позволяющие предоставить наилучшие условия для приема двух делегаций".

Муниципалитет благодарен горожанам за "понимание" и выражает "сожаление в связи неудобствами, которые могут быть связаны с работами".

Ранее в четверг МИД Швейцарии сообщил, что саммит президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет 16 июня на вилле Ла-Гранж в Женеве.

С 8 по 18 июня вилла закрыта для посетителей, вокруг парка возведены металлические ограждения. В парке проводятся работы по благоустройству. Кантональные власти Женевы объявили 9 июня о мерах повышенной безопасности с 14 по 17 июня.

В частности, запрещены полеты беспилотников над всей территорией кантона. Набережные Женевы, акватория, а также парк Ла-Гранж и примыкающий к нему парк включены в периметр безопасности с особым режимом контроля.