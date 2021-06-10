Противники застройки Минского массива пытались ворваться в здание КГГА

Под зданием КГГА собрались противники застройки Минского массива. Активисты пытались прорваться внутрь мэрии на заседание совета.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Как стало известно, сегодня, 10 июня должны рассмотреть Детальный план застройки территории Минского массива.

Протестующие пытались войти в здание через главный вход КГГА, но им помешали нацгвардейцы. Отметим, что в здание не пускали никого, кроме депутатов Киевсовета. В настоящее время ситуация успокоилась.