Мужчина, который ударил Макрона, предстанет перед судом

Мужчина, обвиняемый в нанесении пощечины президенту Эмманюэлю Макрону во время визита в юго-восточную Францию ​​в начале этой недели, будет представлен перед судом, пишут иностранные СМИ.

28-летний обвиняемый Дэмиен Т. признался в ходе слушаний, что "ударил главу государства Франции..." , - говорится в заявлении прокурора Алекса Перрина.

Также стало известно, что нападавший мужчина близок к протестному движению и разделяет ультраправые взгляды.

Дэмиен и его соучастник, который позже также предстанет перед судом, были арестованы вскоре после инцидента.

Напомним, Эмманюэль Макрон получил удар по лицу во время рукопожатия с одним из представителей общественности. Инцидент вызвал возмущение по всей стране.