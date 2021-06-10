Межбанк: обстановка стабилизировалась
Снижение объемов предложения безналичного доллара до уровней прошлой недели способствовало стабилизации обстановки на межбанковском валютном рынке.
Поскольку нерезиденты вчера закончили продажу валюты для оплаты приобретенных на аукционе ОВГЗ, сегодня продавцов с утра было меньше, чем покупателей. Впрочем начавшийся было рост котировок быстро закончился. Большинство сделок было совершено в узком диапазоне 27,09-27,12 гривен. Национальный банк сегодня явно решил «отдохнуть» после серии интервенций и на рынке не появлялся.
На наличном валютном рынке также наступила тишина и покой. Киевские оптовые обменные пункты сегодня продают наличного «американца» по 27,08-27,09 гривен; более дешевые предложения, которые появились было утром, быстро исчезли.
Евро на FOREX в первой половине дня движется между отметками 1,2152 и 1,2180 доллара. Сегодня в 14:45 по киевскому времени состоится оглашение результатов заседания Европейского центробанка по вопросу процентной ставки, а в 15:30 – пресс-конференция главы ЕЦБ; их итоги могут оказать влияние на настроения на мировых рынках. Наличный евро в Киеве продают в диапазоне 32,95-33,00 гривны.
В России рубль опять укрепляется к американскому доллару и к 11 часам уже достиг 72,12 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль, как и вчера, торгуется в диапазоне 3,70-3,73 гривны за 10 рублей. Небольшие объемы российской валюты можно приобрести даже по 3,69 гривны.