Межбанк: обстановка стабилизировалась

Снижение объемов предложения безналичного доллара до уровней прошлой недели способствовало стабилизации обстановки на межбанковском﻿ валютном рынке.

Поскольку нерезиденты вчера закончили продажу валюты для оплаты приобретенных на аукционе ОВГЗ, сегодня продавцов с утра было меньше, чем покупателей. Впрочем начавшийся было рост котировок быстро закончился. Большинство сделок было совершено в узком диапазоне 27,09-27,12 гривен. Национальный банк сегодня явно решил «отдохнуть» после серии интервенций и на рынке не появлялся.

На наличном валютном рынке также наступила тишина и покой. Киевские оптовые обменные пункты сегодня продают наличного «американца» по 27,08-27,09 гривен; более дешевые предложения, которые появились было утром, быстро исчезли.

Евро на FOREX в первой половине дня движется между отметками 1,2152 и 1,2180 доллара. Сегодня в 14:45 по киевскому времени состоится оглашение результатов заседания Европейского центробанка по вопросу процентной ставки, а в 15:30 – пресс-конференция главы ЕЦБ; их итоги могут оказать влияние на настроения на мировых рынках. Наличный евро в Киеве продают в диапазоне 32,95-33,00 гривны.

В России рубль опять укрепляется к американскому доллару и к 11 часам уже достиг 72,12 рублей за доллар. В Киеве наличный рубль, как и вчера, торгуется в диапазоне 3,70-3,73 гривны за 10 рублей. Небольшие объемы российской валюты можно приобрести даже по 3,69 гривны.