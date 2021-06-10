Украина потребует у России 20 млрд долларов

Украина уже готовит новый иск против "Газпрома" на 7,2 миллиарда долларов, а также может вернуться к прошлым исковым претензиям на 12,2 миллиарда долларов, которые ранее были отозваны, сообщает Сегодня.

На данный момент "Газпром" поставляет газ в Европу через Украину по условиям транзитного контракта, который действует до 2024 года. Россияне обязались прокачивать не менее 40 млрд кубометров в год через украинскую трубу. В договоре прописано правило "качай или плати", то есть платежи за транзит обязательны, даже если газ физически не будет идти по ГТС.

Невыполнение контракта обернется для "Газпрома" новыми судами.

"Мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать", – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью﻿ РБК-Украина.

В свою очередь источник РБК-Украина в "Нафтогазе" рассказал, что сумма нового иска компании против "Газпрома" – 7,2 млрд долларов. Более того, компания сможет вернуться к отозванным ранее претензиям к россиянам на 12,2 млрд долларов.

Вдобавок, поставки газа по "Северному потоку – 2" в обход Украины будут грозить санкциями уже не только россиянам, но и конечным потребителям.