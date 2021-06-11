Эмили Ратаковски блеснула фигурой в платье от Versace

Известная американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски показала, в каком платье она отмечала свое 30-летие 7 июня, сообщает УНИАН.

Фото она опубликовала в своем Instagram. Модель отпраздновала день рождения в окружении семьи и друзей.

На фото она позирует в шелковом облегающем платье итальянского модного дома Versace голубого цвета. Наряд на бретелях, оформленный глубоким декольте, покрыт разноцветными кристаллами в виде морских звезд.

Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata

До этого в таком платье прошлась по подиуму российская манекенщица Ирина Шейк на показе весенне-летней коллекции бренда Versace в сентябре 2020 года.