В "Слуге народа" назвали возможную дату нового заседания СНБО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает проведения следующего заседания Совета национальной безопасности и обороны 18 июня, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, когда может состояться следующее заседание СНБО, и не приглашали ли его на заседание на завтра, Арахамия сказал:

"Всегда СНБО по пятницам. Я думаю, что это уже традиция. ... В эту пятницу, кажется, нет. На следующую готовится".

Накануне Кабмин предложил СНБО ввести санкции против пропагандистов.

Санкции предлагается применить сроком на 3 года против 6 физических и 10 юридических лиц, зарегистрированных в восьми странах. Санкции хотят ввести из-за поддержки военной агрессии РФ в отношении Украины и пропаганды российской оккупационной власти.