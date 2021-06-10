Снова без солнца, но с грозами: прогноз погоды на пятницу

Погода в Украине снова обещает быть мокрой. В отдельных регионах дожди только усилятся, также никуда не денутся грозы, град и шкальный ветер.

В пятницу, 11 июня, на западе и юге страны термометры покажут 23-25 градусов тепла в течение дня; ночью в западных регионах ожидается от 11 до 14 по Цельсию, в южных – от 13 до 16. Исключением станут Винницкая и Черновицкая области, где в светлое время воздух не прогреется более чем до +24. На севере, востоке и в центре страны на протяжении дня ожидается +22...+24°C (до 25-26 на Киевщине, Днепропетровщине и Запорожье), в темное время – около 13-15.

Дождь, как и прежде, прогнозируют по всей территории Украины, могут быть грозы. Для западных областей ночью будет небольшая “передышка”, а в других регионах мокро будет на протяжении всех суток. Самые сильные ливни – в Запорожской, Полтавской, Сумской, Киевской, Одесской и Николаевской областях. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Из-за не самых лучших погодных условий по всей стране останется Ⅰ (желтый) уровень метеорологической опасности.

Во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровненской области фиксируют чрезвычайные риски возникновения пожаров.

В Киеве дождь, может быть гроза. Днем температура повысится до +23...+25°C, ночью – понизится до +13...+15. Скорость ветра – 3-5 м/с.