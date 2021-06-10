В Нидерландах обнародовали новые телефонные разговоры по делу МН17

В Нидерландах на сегодняшнем судебном заседании по рассмотрению дела о сбитом в 2014 году Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", который выполнял рейс MH17, обнародовали новые телефонные разговоры четырех обвиняемых, сообщает Укринформ.

В частности, обвиняемый Сергей Дубинский в разговоре с мужчиной по кличке Боцман, который состоялся 17 июля 2014 года в 17:42, говорит, что удалось сбить "сушку" (то есть истребитель Вооруженных сил Украины), ибо боевики получили "Бук-М". Дубинский также сказал, что "после того, как утром получили "Бук-М", им стало легче вести боевые действия".

В разговоре Дубинского с другим мужчиной, Игорем, который состоялся в 18:20, говорилось, что журналисты сообщают, что в 80 км от Донецка сбит "боинг" . Сначала Дубинский думает, что речь идет о "сушке" , которую приняли за "боинг" . Однако когда становится понятно, что сбили пассажирский самолет, боевики начинают говорить, что якобы "сушка" сбила "боинг" , а они сбили "сушку".

Другой обвиняемый Леонид Харченко 17 июля 2014 года в 21:32 обсуждает по телефону с бойцом Гилазовым то, что потерялся боец ​​из экипажа "Бука" .

В разговоре Харченко с обвиняемым Олегом Пулатовым, состоявшемся в 21:40 в день трагедии, речь идет об экипаже установки "Бук". В частности, Харченко говорит, что "ребят из коробочки новой нет".

В суде также обнародован фрагмент разговора обвиняемых Игоря Гиркина и Дубинского, состоявшегося утром следующего дня после катастрофы. В нем Дубинский говорит, что "Бук" уже в РФ: "Машина уже давно в России находится".

На заседании достаточно подробно были представлены видео и карты транспортировки ЗРК "Бук" .

Судья Дагмар Костер, который зачитывает детали дела, в очередной раз отметил, что все обнародованные материалы являются результатом расследования, а суд своё мнение выразит только после завершения рассмотрения дела по существу.