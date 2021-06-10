Яценюк: РФ нужно исключить из всех футбольных соревнований

Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) должен была запрещать не слоган "Героям слава!" на форме сборной Украины к Евроо-2020, а участие России в международных турнирах за военные преступления.﻿ Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщает Сегодня.

По его словам, футбольные чиновники должны обратить внимание на милитаристское поведение России, а не на слоганы Украины.