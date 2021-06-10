Яценюк: РФ нужно исключить из всех футбольных соревнований
Союз футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) должен была запрещать не слоган "Героям слава!" на форме сборной Украины к Евроо-2020, а участие России в международных турнирах за военные преступления. Об этом написал в Facebook премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщает Сегодня.
По его словам, футбольные чиновники должны обратить внимание на милитаристское поведение России, а не на слоганы Украины.
"Наибольший абсурд в том, что решение принято в угоду России, милитаризм которой видит весь мир и которая семь лет ведет кровавую войну против Украины. За все военные преступления Россия должна быть лишена участия в международных футбольных чемпионатах. Это единственно верное и справедливое решение, которое должны принять международные футбольные функционеры и на котором должен настаивать наша страна", – написал Яценюк.