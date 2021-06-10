Израиль первым в мире запретил продажу натурального меха

Израиль первым в мире на законодательном уровне запретил продажу натурального меха, сообщает InfoResist.

«Я подписала запрет на торговлю мехом в индустрии моды. Гордимся тем, что стали первой страной в мире, запретившей продажу меха», — написала министр окружающей среды Израиля Гила Гамлиэль на своей странице в Facebook.

Закон вступит в силу в декабре текущего года. Гамлиэль отметила, что это исторический шаг, так как меховая промышленность приводит к гибели сотен миллионов животных по всему миру и заставляет их страдать.

«Вместе мы сделаем израильский модный рынок более экологически чистым и сделаем добро по отношению к животным», – заявила министр.

Зоозащитная организация РЕТА назвала такое решение « исторической победой, которая защитит бесчисленное количество лис, норок, кроликов и других животных от жестокого убийства ».

В то же время, издание Times Of Israel со ссылкой на противников закона утверждает, что он носит скорее символический характер, и называет его «беззубым». Отмечается, что новый закон не распространяется на продажу натурального меха по религиозным причинам.

Таким образом, как и прежде будет разрешена покупка меховых головных уборов, которые ультраортодоксальные евреи носят по праздникам и торжественным случаям.

По данным издания, шапки под названием штаймлы из лисьих и соболиных хвостов могут стоить до 5 тысяч долларов. Также уточняется, что это практически единственное широко распространенное использование меха в Израиле, так как в стране теплый средиземноморский климат