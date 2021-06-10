Центров вакцинации в Украине станет больше

Центров вакцинации в Украине станет больше

Вакцинация от коронавируса в Украине набирает обороты и центры для жителей страны стали открывать не только во Львове и Киеве, сообщает РБК-Украина.

В ближайшие выходные будут открыты дополнительные центры для получения бесплатных прививок в 14 областях Украины.

Об этом рассказали в сообщении пресс-службы Центра общественного здоровья и дали список городов, где можно получить первую дозу вакцины.

В ближайшие выходные, 12 и 13 июня, украинцы смогут получить первую дозу вакцины от коронавируса бесплатно в таких городах:

  • Львов – 3
  • Львовская область – 8 центров, в том числе по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде.
  • Одесса – 4
  • Одесская область – 7 центров, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле.
  • Полтава – 1
  • Полтавская область – 5, по одному в Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.
  • Херсон – 3 центра
  • Черновцы – 2 центра
  • Киев – 1 центр
  • Киевская область – по одному в Броварах и Белой Церкви
  • Тернополь – 1 центр
  • Ровно – 1 центр
  • Днепр – 1 центр
  • Хмельницкий – 1 центр
  • Житомир – 1 центр
  • Черкассы – 1 центр
  • Мариуполь – 1 центр

Стоит отметить, что в списке нет Харькова, Ивано-Франковска, Николаева, Луцка, Сум, Чернигова и других городов.

Все прививки будут делать мобильные бригады и использовать препарат CoronaVac/Sinovac Biotech.

В Центре также напомнили, что вакцинироваться смогут граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія", а также через контакт-центр Минздрава.

"Приоритет предоставляется лицам старшего возраста. Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна вакцина, которая есть в наличии в Украине", - отметили в ЦОЗ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на курортах Херсонской области откроют пункты COVID-вакцинации для всех желающих.

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