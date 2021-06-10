От коронавируса умерла сестра Шойгу

В четверг, 10 июня, умерла депутат Госдумы РФ Лариса Шойгу, сестра министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ей было 68 лет, сообщает NEWSru.co.il.

Причиной смерти стал инсульт, который был вызван коронавирусом.

2 декабря 2007 года избрана депутатом Госдумы от "Единой России". Незадолго до выборов поменяла фамилию мужа – Фламенбаум, на свою девичью.

В 2011 и 2016 годах вновь избиралась в Госдуму от "Единой России"

13 апреля 2018 года стала одним из инициаторов законопроекта № 441399-7 "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств", в пункте 15 второй статьи которого предлагается ввести запрет или ограничение ввоза на территорию РФ лекарств, произведённых в США или других иностранных государствах.