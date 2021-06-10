Ровенская АЭС отказалась от топлива "Росатома"

Национальная энергетическая компания "Энергоатом" подписала контракт с японско-американской компанией Westinghouse Electric на поставку ядерного топлива на Ровенскую атомную электростанцию, сообщает Новое время.

Так, Westinghouse начнет разработку и предоставлению лицензионной документации для поставки топлива Westinghouse для реакторов ВВЭР-4400 Ровенской АЭС.

"Мы рады и в дальнейшем поддерживать нашего партнера в стратегии по диверсификации. Этот процесс является ключевой предпосылкой безопасности для снабжения и эксплуатации ядерного топлива" , — прокомментировал сделку вице-президент и управляющий директор Westinghouse в Северной и Восточной Европе Азиз Даг.

Топливо Westinghouse ВВЭР-1000 уже работает на шести атомных реакторах Украины. Согласно планам на 2021, энергоблок № 3 Ровенской АЭС будет впервые загружен топливом Westinghouse ВВЭР-1000, что позволит увеличить количество энергоблоков, использующих высокоэффективную топливную технологию Westinghouse в Украине, до семи.

Загрузка первой партии ядерного топлива Westinghouse ВВЭР-440 в блок № 2 Ровенской АЭС ожидается в 2024 году.

Ядерное топливо для украинских АЭС поставляют две компании: российская "ТВЭЛ" (топливный дивизион "Росатома") и Westinghouse.