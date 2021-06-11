Криптовалюту начали добывать при помощи навоза

Британский фермер Филип Хьюз начал добывать криптовалюту при помощи энергии, получаемой от сжигания навоза, сообщает Лента.Ру.

Он «прогнал» навоз через анаэробные дигесторы. Это устройство, которое сжигает выделяемый при разложении экскрементов метан и получает из него электричество.

Потом энергия делится на два потока. Две трети от ее общего количества идет на питание самой фермы и автопарка. Оставшаяся часть обеспечивает электроэнергией майнинговые установки. Фермер добывает Ethereum. Он также начал сдавать в аренду свою установку.