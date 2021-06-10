Что ожидается на валютном рынке в пятницу

На прошедшем во вторник 8 июня аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма иностранные инвесторы приобрели ценных бумаг в национальной валюте на сумму 6,1 млрд гривен. Для того, чтобы оплатить эту инвестицию, они с понедельника по среду продавали валюту на межбанковском﻿ валютном рынке, а Национальный банк проводил интервенцию за интервенцией, скупая излишки и не позволяя гривне чрезмерно укрепиться.

Сегодня, когда продажи нерезидентов уже закончились, рынок вошел в нормальное русло. Небольшой спрос на валюту в начале торгов создали спекулянты, поспешившие зафиксировать прибыль и откупить проданные ранее объемы валюты. В результате в начале торгов число покупателей превысило количество продавцов, и котировки пошли вверх, достигнув 27,125 гривен на покупке и 27,14 гривен на продаже. Однако выросшие котировки привлекли внимание экспортеров, нуждающихся в гривне для проведения хозяйственных операций. Спрос и предложение уравновесились, и вплоть до конца торговой сессии сделки проходили в диапазоне 27,10-27,13 гривен.

Закрыли торги четверга на 1,5 копейки на покупке и на 1 копейку на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,05/27,12 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись уже вчерашнего: спрэд на старте составил 7 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 27,10 гривен прошла в 9:41. С утра объем заявок на покупку в два раза превышал объем на продажу. Спекулянты, бросившиеся фиксировать прибыль и откупать проданную ранее валюту, спровоцировали рост котировок, и к 10:50 они достигли дневных максимумов. До 12 часов большая часть сделок была проведена, после чего на рынке был достигнут баланс спроса-предложения. Оценив сложившуюся ситуацию, Национальный банк воздержался от участия в торгах и даже не появился на рынке. Сегодня в этом не было никакой необходимости.

Котировки закрытия – 27,105/27,12 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня упал в 2 раза по сравнению с вчерашним днем и составил 123,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1046 гривен.

Официальный курс доллара на 11 июня установлен на отметке 27,1068 гривен за доллар, рост на 1,62 копейки.

Официальный курс евро на 11 июня установлен на отметке 32,989 гривны за евро, снижение на 3,58 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2174 . Сегодня график евро напоминал «американские горки»: в течение трех часов евро то взлетал к отметке 1,2194 доллара, то падал до уровня 1,2142 доллара, после чего вновь устремлялся вверх. Причиной стало заседание Европейского центробанка и последующая пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард, на которой прозвучала информация о перспективах восстановления европейской экономики.

Российский рубль уже несколько дней демонстрирует стабильный рост к американскому доллару. Сегодня он укрепился до уровня 71,70 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 71,90-72,05 рубля за доллар. В Украине наличный рубль сегодня так же, как и вчера, продавали по 3,71-3,73 гривны за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Начавшаяся сегодня стабилизация на межбанковском валютном рынке с большой степенью вероятности сохранится и завтра. Национальный банк постарается добиться равновесия спроса-предложения, не прибегая к интервенциям. Но все знают, что если понадобится, он в любую минуту появится на рынке, чтобы уберечь гривну от чересчур сильных колебаний.

В пятницу число покупателей валюты может вырасти за счет тех, кто откладывал сделки, рассчитывая на дальнейшее удешевление доллара. Это приведет к росту котировок, но оно будет незначительным.

Наличный доллар в Киеве к вечеру подорожал до 27,09-27,10 гривен. Предположение об очередном «локальном дне» может спровоцировать в пятницу рост спроса на наличного «американца». В этом случае доллар прибавит к своей цене еще 4-5 копеек; сильнее завтра он вряд ли вырастет.

Наличный евро будет всецело ориентироваться на доллар и может так же вырасти вслед за ним. Его цена, которая сегодня опускалась до 32,95-32,98 гривен, в пятницу скорее всего опять вернется выше отметки 33 гривны.

Что касается российского рубля, его цена в Украине останется стабильной, а колебания завтра будут несущественными.