Что ожидается на валютном рынке в пятницу
На прошедшем во вторник 8 июня аукционе по размещению облигаций внутреннего госзайма иностранные инвесторы приобрели ценных бумаг в национальной валюте на сумму 6,1 млрд гривен. Для того, чтобы оплатить эту инвестицию, они с понедельника по среду продавали валюту на межбанковском валютном рынке, а Национальный банк проводил интервенцию за интервенцией, скупая излишки и не позволяя гривне чрезмерно укрепиться.
Сегодня, когда продажи нерезидентов уже закончились, рынок вошел в нормальное русло. Небольшой спрос на валюту в начале торгов создали спекулянты, поспешившие зафиксировать прибыль и откупить проданные ранее объемы валюты. В результате в начале торгов число покупателей превысило количество продавцов, и котировки пошли вверх, достигнув 27,125 гривен на покупке и 27,14 гривен на продаже. Однако выросшие котировки привлекли внимание экспортеров, нуждающихся в гривне для проведения хозяйственных операций. Спрос и предложение уравновесились, и вплоть до конца торговой сессии сделки проходили в диапазоне 27,10-27,13 гривен.
Закрыли торги четверга на 1,5 копейки на покупке и на 1 копейку на продаже ниже, чем в среду.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,05/27,12 (покупка/продажа).
Торги четверга открылись уже вчерашнего: спрэд на старте составил 7 копеек. Первая сделка на 1 млн долларов по цене 27,10 гривен прошла в 9:41. С утра объем заявок на покупку в два раза превышал объем на продажу. Спекулянты, бросившиеся фиксировать прибыль и откупать проданную ранее валюту, спровоцировали рост котировок, и к 10:50 они достигли дневных максимумов. До 12 часов большая часть сделок была проведена, после чего на рынке был достигнут баланс спроса-предложения. Оценив сложившуюся ситуацию, Национальный банк воздержался от участия в торгах и даже не появился на рынке. Сегодня в этом не было никакой необходимости.
Котировки закрытия – 27,105/27,12 (покупка/продажа).
Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня упал в 2 раза по сравнению с вчерашним днем и составил 123,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,1046 гривен.
- Официальный курс доллара на 11 июня установлен на отметке 27,1068 гривен за доллар, рост на 1,62 копейки.
- Официальный курс евро на 11 июня установлен на отметке 32,989 гривны за евро, снижение на 3,58 копейки.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,2174 . Сегодня график евро напоминал «американские горки»: в течение трех часов евро то взлетал к отметке 1,2194 доллара, то падал до уровня 1,2142 доллара, после чего вновь устремлялся вверх. Причиной стало заседание Европейского центробанка и последующая пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард, на которой прозвучала информация о перспективах восстановления европейской экономики.
Российский рубль уже несколько дней демонстрирует стабильный рост к американскому доллару. Сегодня он укрепился до уровня 71,70 рублей за доллар. Состоянием на 19:00 он торгуется в узком диапазоне 71,90-72,05 рубля за доллар. В Украине наличный рубль сегодня так же, как и вчера, продавали по 3,71-3,73 гривны за 10 рублей.
Что ожидается на валютном рынке в пятницу
Начавшаяся сегодня стабилизация на межбанковском валютном рынке с большой степенью вероятности сохранится и завтра. Национальный банк постарается добиться равновесия спроса-предложения, не прибегая к интервенциям. Но все знают, что если понадобится, он в любую минуту появится на рынке, чтобы уберечь гривну от чересчур сильных колебаний.
В пятницу число покупателей валюты может вырасти за счет тех, кто откладывал сделки, рассчитывая на дальнейшее удешевление доллара. Это приведет к росту котировок, но оно будет незначительным.
Наличный доллар в Киеве к вечеру подорожал до 27,09-27,10 гривен. Предположение об очередном «локальном дне» может спровоцировать в пятницу рост спроса на наличного «американца». В этом случае доллар прибавит к своей цене еще 4-5 копеек; сильнее завтра он вряд ли вырастет.
Наличный евро будет всецело ориентироваться на доллар и может так же вырасти вслед за ним. Его цена, которая сегодня опускалась до 32,95-32,98 гривен, в пятницу скорее всего опять вернется выше отметки 33 гривны.
Что касается российского рубля, его цена в Украине останется стабильной, а колебания завтра будут несущественными.