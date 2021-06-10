В тюрьму за песню: в России арестовали блогера

Популярного российского видеоблогера Юрия Хованского, который накануне был задержан в Санкт-Петербурге по обвинению в оправдании терроризма, арестован на два месяца, сообщает Сегодня.

Соответствующее решение принял Дзержинский суд, отклонив прошение Хованского о домашнем аресте или запрете определенных действий. Под стражей 31-летний мужчина будет находиться минимум до 8 июля.

Блогер частично признал вину. Как утверждает следствие, "не позднее 3 июля 2020 года" он во время трансляции в Интернете исполнил песню с признаками "публичных призывов к осуществлению террористической деятельности", а также публичного оправдания терроризма и его пропаганду.

В России оправдание терроризма карается либо большим штрафом, либо до пяти лет лишения свободы.

Речь идет о песне, которую Хованский исполнил во время стрима другого видеоблогера Андрея Нифедова – в ней он прославлял чеченских террористов Шамиля Басаева и Салмана Радуева, которые организовали теракт в "Норд-Осте".

Позже блогер извинился за свой поступок и признался, что ему стыдно за содеянное.

На YouTube-канал Юрия Хованского подписаны более 4,4 млн человек, однако на своем канале он скандальную песню не публиковал.