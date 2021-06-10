В США арестовали 500 участников штурма Капитолия

Власти США отправили под арест около 500 человек, тем или иным способом причастных к штурму Капитолия 6 января текущего года, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рей во время выступления в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США в четверг, 10 июня.

"Мы арестовали уже около 500 человек, причастных к этим событиям, это число увеличится" , - отметил он.

По словам Рея, арестованные лица обвиняются в конкретных правонарушениях, совершенных во время штурма. При этом он подчеркнул, что власти не преследовали участников январских событий за их взгляды и идеологию.