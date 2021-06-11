Обнаружена еще одна крепость Великой Китайской стены

В провинции Шэньси на северо-западе Китая обнаружили руины средневекового замка, который входил в систему фортификаций Великой Китайской стены, сообщает УНИАН.

Об этом пишет китайское агентство "Синьхуа"﻿, ссылаясь на Академию археологии Шаньси. Находка относится к периоду Династии Минь (1368-1644 годы).

Новые архитектурные ценности были обнаружены на руинах замка Цинпинбао. В частности – два мощенных двора крепости. Стены, здания и каменная кладка хорошо сохранились до нашего времени.

Археологи обнаружили на площадке и каменную табличку с записями. Из записей следует, что там ранее располагался храм под названием Дворец Сяньин. Также было найдено более 30 разукрашенных глиняных статуй.

Еще одна мощенная площадка – остатки фундамента более крупного здания.

Великая Китайская стена длиной 8 851 км и 800 м считалась олицетворением тиранов, а местные жители имели возможность разбирать ее по кирпичику для собственных нужд. Поэтому ныне большая часть этого архитектурной достопримечательности просто недоступна для туристов из-за своего аварийного состояния, причиной которого также были и природные стихии.

Части Великой китайской стены, которые мы обычно ассоциируем с Великой китайской стеной, были построены династией Мин. Это – последняя часть стены, сделана из кирпича и укреплена многими сторожевыми башнями.

До пандемии Великую китайскую стену ежегодно посещали более 10 миллионов туристов в год.