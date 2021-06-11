Курс валют НБУ на 11 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 11 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 10 июня, повысился на 2 коп до 27.11 за 1 доллар.
Евро подешевел на 4 коп до 32.99 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.76 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 10 июня 2021 года.
Фунт стерлингов подешевел на 12 коп до 38.24 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка упал на 2 коп до 30.24 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 5 коп до 7.37 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.106800
|EUR
|Евро
|32.989000
|RUB
|Рубль
|0.375710
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.243600
|CHF
|Швейцарский франк
|30.239600
|PLN
|Польский злотый
|7.366400