Нацполиция потратит 170 млн на закупку электрошокеров

Нацполиция потратит 170 млн на закупку электрошокеров

Национальная полиция объявила тендер на закупку электрошокеров ожидаемой стоимостью 170,98 млн грн, сообщает БизнесЦензор.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно условиям тендера, полиция планирует закупить 1022 комплектов электрошокового оружия контактно-дистанционного действия (с источником питания и специальной кобурой), а также 41,9 тысячи картриджей к нему. Кроме того, закупят 73 датакабеля.

Срок поставки товаров – до 20 декабря.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 12 июля, а сами торги запланированы на 17 августа.

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