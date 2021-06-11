Нацполиция потратит 170 млн на закупку электрошокеров

Национальная полиция объявила тендер на закупку электрошокеров ожидаемой стоимостью 170,98 млн грн, сообщает БизнесЦензор.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно условиям тендера, полиция планирует закупить 1022 комплектов электрошокового оружия контактно-дистанционного действия (с источником питания и специальной кобурой), а также 41,9 тысячи картриджей к нему. Кроме того, закупят 73 датакабеля.

Срок поставки товаров – до 20 декабря.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 12 июля, а сами торги запланированы на 17 августа.