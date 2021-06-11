Китайский марсоход прислал новые фото с Марса

Первый китайский марсоход "Чжуронг" (Zhurong) прислан на Землю очередную порцию снимков с Красной планеты. Среди них даже "селфи" зонда на фоне марсианских пейзажей, сообщает Обозреватель.

Фото были представлены на церемонии в Пекине, где говорили об успехе первой миссии страны по исследованию Марса. Для общественности 11 июня их опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA), пишет "Синьхуа"﻿.

На кадры попали панорама места посадк имарсохода, марсианские пейзажи, национальный флаг КНР на Красной планете и фото самого Zhurong с посадочной платформой.

Zhurong прислал на Землю фото с Марса

Отметим, что китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил посадку на Марсе 15 мая. На его борту был "Чжуронг". Миссия марсохода – исследовать грунт и климат на Красной планете. Она продлится примерно три месяца.

Снимок, который прислал на Землю Zhurong

Известно, что машина достигает в высоту 1,85 метра и весит около 240 килограммов, при этом способна передвигаться со скоростью до 200 метров в час.

"Селфи" марсохода Zhurong

Уже 19 мая Zhurong прислал на Землю фото с поверхности Красной планеты, где были показаны раскрытые солнечные панели, а также антенна ровера.