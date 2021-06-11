Канцлер Германии лично поедет в США из-за споров о "СП-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель лично поедет в Вашингтон ради того, чтобы урегулировать споры по поводу реализации проекта "Северный поток-2, сообщает Лента.ру.

Точная дата визита еще не известна: вероятно, он состоится в июле или августе. Переговоры Меркель и президента США Джо Байдена коснутся широкого круга тем, но главной из них станет газопровод. Это будет первый визит канцлера после избрания американского лидера.

Чиновники в Германии уже предложили несколько способов урегулирования споров, которые лягут в основу переговоров между Байденом и Меркель. Такие меры в том числе коснутся Украины: Берлин стремится обеспечить ей безопасность.

Речь идет о миллиардных потерях, которые Киев потерпит после эксплуатации газопровода. Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон считает, что убытки из-за прекращения транзита газа через Украину составят 1,5 миллиарда долларов. Еще 2-3 миллиарда — из-за роста стоимости газа, потому что подорожает его транспортировка из ЕС.

В конце мая Байден говорил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2" , поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. При этом Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против российских организаций и судов, участвующих в проекте "Северный поток-2".