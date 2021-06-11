Сальвадор будет использовать вулканы для майнинга биткоина

Сальвадор изучает возможность майнинг биткоина с использованием энергии вулканов. Этот проект активно поддерживает действующий президент страны Наиб Букел, сообщает 24 Канал.

Глава Сальвадора заявил, что инженеры сообщили ему об открытии новой скважины, которая может обеспечить примерно 95 МВт абсолютно чистой геотермальной энергии. Главным источником этой энергии стали вулканы. Вокруг этой скважины уже начали разрабатывать полный центр добычи биткоина.

Наиб Букел отметил, что Сальвадор намерен расширить инфраструктуру и стимулировать ее развитие вокруг источников геотермальной энергии. По его словам, у этих центров будут основывать индустриальные парки с доступом к дешевой, чистой, возобновляемой энергии. Кроме того, он предположил, что майнеры биткоина смогут рассматривать эти парки, как идеальный вариант для своей деятельности.

"Я только что поручил главе La Geo (наша государственная геотермальная электрическая компания) разработать план создания условий для добычи биткоина с помощью очень дешевой, 100% чистой, 100% возобновляемой энергии, энергии из наших вулканов. Это будет быстро развиваться" , – написал президент Сальвадора Наиб Букел в твиттер.

Я только что поручил президенту @LaGeoSV (наша государственная геотермальная электрическая компания) разработать план, предлагающий объекты для майнинга #Bitcoin с очень дешевой, 100% чистой, 100% возобновляемой энергией с нулевым выбросом из наших вулканов. Это будет быстро развиваться! pic.twitter.com/1316DV4YwT - Наиб Букеле (@nayibbukele) 9 июня 2021 г.

Многие сторонники криптовалюты приветствовали решение лидера Сальвадора, воспринимая его как важный шаг вперед. Эту ситуацию также прокомментировал гендиректор Twitter Джек Дорси, отметив, что биткоин является стимулом для развития возобновляемой энергетики.