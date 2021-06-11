В Киеве девушка поскользнулась и попала под трамвай

В Киеве на бульваре Ярослава Гашека девушка попала под трамвай. Очевидцы говорят, что она поскользнулась, пишут местные СМИ.

Пострадавшая жива, получила первую медицинскую помощь и была госпитализирована.

Чтобы достать девушку, пришлось поднимать вагон трамвая с помощью крана. Обстоятельства происшествия выясняет полиция, движение трамваев на месте инцидента пока что прекращено.

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