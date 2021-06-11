Работодатели ищут временных сотрудников: топ вакансий на сезон

В Украине стартует сезон временных заработков. Поэтому на профильных сайтах значительно увеличилось количество актуальных вакансий. Чаще всего на лето ищут поваров, официантов, разнорабочих и грузчиков.

"Опендатабот" проанализировала﻿ данные онлайн-площадок по поиску работы Work.ua, OLX и Jooble.

Топовые пятерки вакансий отличаются незначительно.

Так, по данным Jooble, самыми востребованными являются официанты – количество актуальных вакансий в мае увеличилось на 34% по сравнению с январем 2021 года, уборщики (+33%), повара (рост числа вакансий на 26%), грузчики (+24%), охранники (+18%).

В то же время на Work.ua прирост более существенный:

официанты (+193% с начала года);

повара (+144%);

баристы (+105%);

разнорабочие (+101%);

сборщики (+87%).

На площадке OLX ищут таких специалистов на лето: повара (+161%), грузчики (+88%), продавцы (+70%), охранники (+33%), водители (+30%),

При этом мигрировать внутри страны ради сезонного заработка готовы 38% украинцев. В то же время работодателей предупреждают о соблюдении мер безопасности при приеме на временную работу новых людей. Например, автоматически проверить потенциальных сотрудников на наличие судимостей, открытых судебных производств, долгов и т. д. можно в мессенджерах "Опендатабот".