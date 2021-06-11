8 советов, которые спасут вас от ожогов

Лето, солнце, жара... звучит зажигательно и весело, все мы за ними так соскучились. Ведь хочется купаться и загорать, но есть и другая сторона медали – солнечные ожоги. Ничто так не портит отдых, как покрасневшая кожа и боль, которая длится часами, сообщает 24 Канал.

Какие самые важные советы и правила первой помощи для тех, кто обгорел на солнце?

Примите прохладный душ или ванну

Будет больно, но так надо, и это медицинская, а не народная рекомендация. Если нет возможности принять душ, найдите питьевую воду, смочите в ней полотенце и приложите к коже.

Восстановите водный баланс

Пейте много воды. Это не только поможет устранить обезвоживание, но и снимет симптомы лихорадки.

Смажьте пантенолом

Данный препарат всегда нужно держать в аптечке. Ведь он снимает боль и покраснение. Без него вам не обойтись.

Алоэ тоже пригодится

Если нет пантенола, но есть алоэ, смело намажьтесь им. Это незаменимое средство от солнечных ожогов! Алоэ успокаивает и охлаждает кожу, снимает боль и раздражение.

Примите анальгетик

Как обезболивающее, а боли могут быть очень сильными, используйте нестероидные противовоспалительные средства. Обезболивать алкоголем ни в коем случае нельзя, это только ухудшит самочувствие.

Снимите аллергический отек

Ожог – это еще и аллергический отек из-за "передозировки" солнцем, и в его лечении официальная медицина рекомендует использовать антигистаминные препараты. Можно принять таблетку, а можно обработать место отека антигистаминным гелем

Помощь витаминов

Стоит купить три витамина – А, Е и С и пропить их в указанных дозах в течение 2 – 3 недель. Ускорите регенерацию кожи и предоставите организму антиоксидантное поддержку, которая лишней в этот тяжелый период точно не будет.

Носите свободную одежду

Узкие футболки и шорты только ухудшат состояние сгоревших участков. Выберите одежду, которая не касается кожи.