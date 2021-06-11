Нардеп Гончаренко предложил наказывать за оскорбление Украины и ВСУ

Нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко подал в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за “оскорбление авторитета государства, ВСУ, украинской нации и народа”.

Об этом политик сообщил в личном Telegram-канале﻿.

Так, депутат предлагает дополнить уголовный кодекс следующими наказаниями:

исправительные работы на срок до двух лет или арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет за действия, посягающие на авторитет Украины или направленные на подрыв авторитета ВСУ;

арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет за публичные унижающие, оскорбительные выступления в адрес украинской нации или осквернение исторической памяти украинского народа.