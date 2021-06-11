Правила аренды квартир хотят изменить

В Украине больше половины сделок по аренде квартир и около 90% по продаже заключаются при помощи риелторов. За их услуги приходится немало платить – одну вторую стоимости арендной платы за месяц либо до 5% от стоимости объекта, сообщает Обозреватель.

Если посредник принимает участие в сделке по продаже квартиры стоимостью $50 тыс., то ему нужно заплатить $2,5 тыс. Но если в США риелтор несет финансовую ответственность, то за что он отвечает в Украине? И поможет ли решить этот вопрос новый закон?

Как работают риелторы в Украине?

В украинском законодательстве нет ни слова о риелторах – кто они такие, как работают и главное – за что получают свою комиссию. Деятельность таких посредников никак не регулируется, они:

не фигурируют в договорах купли-продажи или аренды квартиры;

не имеют права проверять документы продавца;

могут лишь "постоять рядом" с покупателем или арендатором.

"Вся ответственность, в том числе и уголовная, лежит на нотариусе. Именно он по всем реестрам проверяет документы продавца, его семейное положение, прописку и даже оценочную стоимость объекта. Во время сделки посредник или юрист, как правило, не нужен" , – рассказывает нотариус Владислав, который попросил не называть фамилию.

Риелторы в Украине – это дорогостоящие консультанты. Большинство украинцев покупают или продают квартиру впервые и не знают, с чего начать. Например, как выгодно сделать фото (многие выставляют снимки жилья вместе с вещами, при тусклом освещении и с самых неблагоприятных ракурсов), какие документы нужны для сделки, как размещать информацию о продаже квартиры, как проводить демонстрацию квадратных метров и главное – какую цену установить, чтобы жилье купили побыстрее.

"Главное требование для риелтора – быть настоящим финансовым аналитиком, способным к быстрому принятию решений, уметь максимально точно оценить стоимость объекта, предоставить разносторонние профессиональные консультации" , – говорит глава Черниговского городского отделения АСНУ Михаил Бранд.

Но таких – единицы.

Большинство же действуют по проверенной схеме – приводят клиента, получают гонорар и исчезают. Предположим, посредник пришел к собственнику квартиры с арендатором и уговаривает сдать ему жилье. А спустя месяц начинаются проблемы. Жилец прекращает платить, портит имущество, меняет замки и начинает угрожать. Разбираться с этой проблемой придется собственнику квартиры самостоятельно, как и искать способ насильно выселить неплательщика. Как и искать средства на ремонт жилья и погашение задолженности по коммунальным услугам.

Проблемы могут возникнуть и при продаже жилья.

"Риелтор уговаривал меня занизить стоимость квартиры в договоре и, соответственно, меньше заплатить налогов. Мол, знакомый оценщик укажет нужную цену и дело в шляпе. И только нотариус предупредил меня о рисках. Если продавец, вдруг, захочет расторгнуть договор, то мне вернут столько средств, сколько прописано в соглашении. Доказать, что было уплачено больше в этой ситуации невозможно" , – рассказывает киевлянка Ольга.

Сами риелторы указывают на тот факт, что у них нет полномочий – без разрешения собственника квартиры они не могут запросить данные об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, количестве прописанных лиц или изучить историю квартиры. В профессии много "случайных людей", которые размещают объявления в интернете и называют себя риелторами.

На должность риелторов ищут "лучших продажников". Источник: Скриншот с сайта поиска работы

Что хотят изменить новым законом?

В Украине никто даже толком не знает, сколько риелторов работает в стране. Профильные ассоциации называют разное количество посредников – от 30 до 50 тысяч. Их деятельность предлагали урегулировать несколько раз. Например, в прошлом году появился законопроект "О брокерской деятельности в сфере недвижимости", который разработал Фонд госимущества.

Документ предполагает несколько новшеств:

запрет на продажу или сдачу жилья в аренду без брокера (информацию обо всех сделках предлагали вносить в единую базу);

создание Национальной федерации специалистов в сфере недвижимости, которая будет предоставлять лицензии на ведение риелторской деятельности ;

; разместить любое объявление на специализированном сайте сможет только посредник.

Все эти новации вызвали бурю возмущения, поэтому рассмотрение законопроекта пока отложили. Вероятно, в ближайший год правила работы посредников не изменятся. А значит, все более популярными будут специализированные группы в социальных сетях, где сделки заключаются без посредника. Риелторы пока не могут толком объяснить, за какие услуги им надо платить несколько тысяч долларов.

Как работают риелторы за границей?

Стать риелтором в ЕС и США не так и просто. Посредник должен пройти обучение и получить лицензию, либо устроиться в бюро, где есть все разрешения на работу. И за свой гонорар – 2-3% от сделки, они много работают. Сами продвигают объявления на профильных сайтах, без участия собственника показывают жилье и проверяют покупателей или арендаторов, и даже могут устроить "дни открытых дверей" – массовые просмотры.

Посредники хранят на своем счету предоплату до момента завершения сделки и страхуют свою деятельность. Они могут привлекать компании, которые готовы в первые недели после сделки ликвидировать все недочеты в доме. Например, после заселения может оказаться, что в доме протекает крыша или не работает камин. И покупатель не платит ничего из всех этих расходов – за это тоже платит страховая компания.

В США создана база всех объектов на вторичном рынке, где можно посмотреть историю каждого дома или квартиры, а также сравнить цену на них с аналогами по соседству. Поэтому покупатели редко переплачивают.

Рано или поздно, рынок аренды недвижимости выйдет из тени и в Украине, а деятельность риелторов, которые имеют дело с миллионными сделками, начнет регулироваться. От этого выиграет как государство, так и собственники квадратных метров.