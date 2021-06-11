Экс-директора предприятия аппарата ВРУ подозревают в растрате 900 тыс. грн

Правоохранители сообщили бывшему директору ГП "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины" о подозрении в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением, заявили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, сообщает Интерфакс-Украина.

"Согласно материалам следствия, между директором государственного предприятия "Государственный строительный комбинат Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины" и директором одного из юридических лиц был заключен договор подряда относительно работ по строительству канализационных очистных сооружений в пгт Барышевка. Однако следствием установлено, что при составлении и подписании актов приема выполненных строительных работ подрядчик безосновательно внес стоимость работ, которые не были предусмотрены условиями договора подряда и проектно-сметной документацией", – указывается в сообщении прокуратуры.

Эти действия привели к превышению стоимости выполненных работ на сумму около 900 тыс. грн.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного преступления. Проводятся неотложные следственные действия по месту жительства подозреваемого.