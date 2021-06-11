На польско-украинской границе началась вакцинация заробитчан

В Польше недалеко от четырех пунктов пропуска на польско-украинской границе с 10 июня началась акция прививания граждан Украины и других иностранцев из-за пределов ЕС, которые едут на работу в республику. Об этом рассказали в медицинском центре "Медик" из Жешува, который организовывает акцию добровольного прививания украинцев сразу после пересечения границы, сообщает Укринформ.

В трех пунктах пропуска ("Медика-Шегини", "Гребенное-Рава-Русская", "Дорогуск-Ягодин") эти временные пункты развернуты сразу в местах пересечения украинско-польской границы. В пункте пропуска "Корчева-Краковец" вакцинироваться можно будет в мобильном пункте прививок, развернутом в пункте обслуживании пассажиров "Замехув" (MOP Zamiechow), примерно в 30 км от границы.

Временные пункты тестирования против COVID-19 и вакцинации круглосуточные.

В медицинском центре пока не определились с началом вакцинации иностранцев вблизи двух других имеющихся пунктов пропуска на общей границе – "Долгобичув-Угринов" и "Будомеж-Грушев".

Как уверяют польские медики, без учета возможного ожидания в очереди, сам процесс обслуживания одного человека в таком пункте занимает 30-40 минут. В частности, тестирование против COVID-19 и последующее получение результата составляет 15 мин, а затем процесс заполнения анкеты, получения электронного направления и вакцинация – еще более 15 минут.

Фото: Укринформ

Кроме граждан Украины, которые будут иметь при себе подтверждающие документы о следовании на работу в Польшу (разрешение на работу, заявление работодателя о намерении трудоустроить иностранца), в таких пунктах будут вакцинировать также студентов, обучающихся в Польше.

В центре "Медик" заверили, что вакцинировать иностранцев будут всеми четырьмя вакцинами, которые сертифицированы в ЕС (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen) и доступны в Польше. В то же время лица, которые в четверг вакцинировались в одном из этих временных пунктов, сообщили, что им предлагались на выбор вакцины Pfizer и AstraZeneca. После этого медики выписывали направление на получение второй дозы вакцины на 1 июля или позже. По распоряжению правительства Польши, с 1 июля лицо может получить вторую дозу вакцины в любом месте, не привязываясь к месту первой вакцинации.

Фото: Укринформ

Общая процедура тестирования и дальнейшей вакцинации (вакцина является бесплатной) в таком пункте стоит иностранцу 130 злотых (около 1 тыс. грн).

На сегодня в Польше выполнено уже более 23 млн прививок, более 9 млн человек полностью вакцинированы.

В Польше находится и работает более 1 млн граждан Украины.