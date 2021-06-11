Украина сделала все необходимое для получения ПДЧ в НАТО

Новоназначенный заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который занимается вопросами внешней политики, заявил, что Украина сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО, сообщает Европейская правда.

"Украина осуществила все необходимые шаги для обеспечения того результата, который мы считаем необходимым - а именно для получения ПДЧ с последующим оформлением членства в Альянсе" , - сказал Сибига.

Он заверил, что есть все основания для положительных ожиданий о будущем членстве Украины в НАТО.

"Это не только подтверждено в ходе последних разговоров, это видно из нашего взаимодействия с Альянсом... На сегодняшний день есть четкая позиция ключевых государств мира, евроатлантического сообщества по поддержке наших попыток получить членство в НАТО" , - сказал он.

"С другой стороны, должен быть консенсус (относительно дальнейших шагов к членству Украины в Альянсе, и его нет. - ЕП). Мы все это понимаем, реалистично оцениваем, но считаем наше требование справедливым" , - отметил заместитель главы ОП.

Сибига отдельно затронул вопрос отсутствия приглашения для Украины на саммит лидеров стран НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе.

"Мы должны были быть на саммите НАТО. И это справедливое наше требование, как и требование предоставления ПДЧ и членства в Альянсе, особенно на фоне тех вызовов и тех рисков, с которыми сталкивается наша страна... Но на саммит, который состоится 14 июня, кроме НАТО, не приглашены другие участники, потому что такой формат.