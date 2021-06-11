Укрпошта опередила Великобританию и Китай по скорости доставки

Государственная "Укрпочта" по итогам первого квартала 2021 года поднялась в мировом рейтинге PwC по качеству экспресс-доставки международных отправлений EMS на 145 ступеней: со 181 на 36 строчку в списке из 198 стран мира, сообщает UBR.

Таким образом Украина оказалась впереди Великобритании (51 место), Латвии (53 место), Китая (59), Бельгии (79), Нидерландов (95) и других стран.

По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского, сегодня большинство международных отправлений (более 70%) доставляются за 5-7 дней.

"Улучшение позиций "Укрпочты" в рейтинге PwC – это закономерный результат наших действий, направленных на улучшение сервиса, которые мы принимали в кризисный коронавирусный период. За последний год мы усилили чартерную программу в США, наладили передачу таможенных данных почтовым операторам и таможенным службам других стран, улучшили сроки доставки и сделали их отрытыми для пользователей" , – прокомментировал Смелянский.

По его словам, в планах компании – внедрить онлайн-оформление посылок, запустить дополнительные рейсы для доставки и укрепить позиции Украины в рейтинге PwC, в частности, попасть в топ-10.