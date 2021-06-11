Сколько раз за год можно брать отпуск за свой счет

В Гоструда разъяснили требования действующего законодательства, а именно статей 25 и 26 Закона "Об отпусках", которыми законодательно определено предоставление работникам отпусков без сохранения заработной платы, сообщает ЛигаБизнес.

Так по требованиям статьи 25 Закона определенной категории работников, определенных в данной норме, по их желанию предоставляется в обязательном порядке отпуск без сохранения заработной платы на срок, который не будет превышать количество предусмотренных законодательством календарных дней. Например: пенсионерам по возрасту и лицам с инвалидностью III группы - длительностью до 30 календарных дней ежегодно (п. 6 ч.1 ст. 25 Закона). Если при написании заявления на отпуск работником будет указан срок предоставления такого отпуска - 15 календарных дней, то у данного работника в дальнейшем, до окончания календарного года, возникает право на получение в очередной раз такого отпуска сроком до 15 календарных дней.

Относительно предоставления работнику отпуска без сохранения заработной платы по соглашению сторон определенных ч. 1 ст. 26 Закона, то такой отпуск может предоставляться работнику по семейным обстоятельствам и по другим причинам на срок, обусловленный соглашением между работником и владельцем или уполномоченным им органом, но не больше 15 календарных дней в году.

Если при написании заявления о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работник указывает количество календарных дней, которые меньше чем максимальное количество, предусмотренное ч.1 ст. 26 Закона, то у работника возникает право в течение календарного года на получение при необходимости отпуска без сохранения заработной платы на неиспользованное им количество предусмотренных законодательством календарных дней. При этом также необходимо согласовать данное решение работника с владельцем или уполномоченным им органом.

В случае установления Кабинетом Министров Украины карантина в соответствии с Законом "О защите населения от инфекционных болезней" срок пребывания в отпуске без сохранения заработной платы на период карантина не включается в общий срок, установленный частью первой данной статьи (ч. 2 статьи 26 Закона). То есть он может быть больше чем 15 календарных дней в год.