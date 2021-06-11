На Львовщине задержали священника, который торговал оружием

Во Львовской области полицейские задержали священнослужителя по подозрению в незаконном обращении с оружием, сообщает Корреспондент.

Несколько месяцев назад волынские оперативники получили информацию, что житель Львовской области реализует переработанное оружие и боеприпасы. Он покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и анонимно продавал.

Полицейские установили личность злоумышленника, им оказался 47-летний житель Львовской области, священнослужитель в одном из сел. Полицейские под прикрытием приобрели у него оружие, а затем задержали и самого злоумышленника.

Сотрудники полиции провели обыски, во время которых обнаружили и изъяли документы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности, технические устройства и средства связи, а также пистолеты, боеприпасы и глушители.

Сообщается, что несколько лет назад данного священника уже привлекали к ответственности за аналогичные преступления.

За незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч.1 ст.263 УК) нарушителю грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.