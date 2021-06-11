В Британии возле места проведения саммита задержали 7 человек

В британском Хейле в трех милях от места проведения саммита Большой семерки (G7) арестовали семь человек, сообщает Новое Время.

Правоохранители остановили две машины и обыскали их. В автобусе и фургоне обнаружили краску, дымовые гранаты и громкоговорители.

Были задержаны семь мужчин от 20 до 45 лет, все они жители Великобритании. Мужчины находятся под стражей.

11 июня на юго-западе Англии в графстве Корнуолл стартует саммит Большой семерки при участии лидеров США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии.

Это первая очная встреча лидеров с начала пандемии коронавируса. В качестве стран-гостей приглашены Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР.

Большинство встреч саммита пройдут за закрытыми дверями, но в конце саммита страны опубликуют совместное коммюнике.

11 июня лидеры семи стран обсудят восстановление экономики после пандемии, 12 июня — геополитические вызовы, торговлю и развитие. 13 июня будут обсуждаться угрозы со стороны РФ и Китая.