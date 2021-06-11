Установлен реальный запас хода популярных электромобилей

Норвежская автомобильная федерация (NAF) провела масштабное исследование по установлению реального запаса хода электромобилей. В марте текущего года ее эксперты протестировали два десятка «электричек» в зимних условиях, а теперь – в летних, сообщает АвтоПортал.

Реальный запас хода электромобилей

Принцип проведения испытаний был следующим – взять каждую машину с полностью заряженной батареей и ехать до тех пор, пока она «не сядет» и не выключится. После этого полученные данные по пройденному расстоянию сравнили с «паспортным» запасом хода по циклу WLTP (Согласованной во всем мире процедуре испытаний легковых автомобилей).

При этом соблюдалась следующие обязательные условия: каждая машина ехала по одному и тому же маршруту в один и тот же день с одинаковыми настройками климат-контроля/кондиционера – дабы условия были для всех равными. Тестовый маршрут пролегал по городу, шоссе, грунтовкам и даже горным дорогам. Скорость на магистрали колебалась от 60 до 110 км/ч.

Зимний тест электромобилей проводился при температуре от 3 до –6 градусов по Цельсию, в нем участвовало 20 электромобилей. Испытание же в летний период припало на 20-25 градусов тепла, и в нем был заявлен уже 21 электромобиль.

Реальный запас хода электромобилей (зима)

Холодная погода ощутимо сказывается на уровне заряда батареи электромобили, и тест NAF это показал наглядно. Средняя потеря запаса хода по всем «электричкам» составила 18,5%, при этом ни одна машина не дотянула реальный запас хода до заявленного. Лучший показатель продемонстрировал кроссовер Hyundai Kona Electric – он проехал всего на 9% меньше, чем обещала методика WLTP (405 км вместо 449 км). А вот хуже всего проявил себя хетчбэк Opel Ampera-e (он же – Chevrolet Bolt) – его реальный запас хода составил всего 70% от заявленного (297 км вместо 423 км).

А как на счет Теслы? Результат «американцев» тоже оказался далек от идеала. В частности, флагман марки – Model S Long Rang – проехал в реальности 470 км вместо 610 км обещанных.

Реальный запас хода электромобилей (лето)

А вот теплая погода – совсем другое дело! Из 21 протестированного электромобиля только три машины проехали меньше заявленного, остальные же – показали превысили свой официальный запас хода.

Наибольшее впечатление на испытателей произвел кроссовер BMW iX3 – он преодолел 556,2 км, тогда как по WLTP его запас хода составляет 432 км. То есть, после теоретической разрядки аккумулятора «немец» протянул еще 106 км ( 20%)!

Самую же большую автономность хода (первое место по запасу ходу) продемонстрировал седан Tesla Model 3 Long Range – впечатляющие 654,9 км при 614 км заявленных. На втором месте расположился кроссовер Ford Mustang Mach-E Long Range RWD – 617,9 км (всего на 27 км меньше, чем у Tesla) вместо 610 по паспорту, а замкнул ТОП-3 хетчбек Volkswagen ID.3 Pro S, который сумел «ударить» на 564 км, тогда как заводом его пробег оценен в 539 км.

Что же касается тройки аутсайдеров, в неё вошли Polestar 2, Citroen e-C4 и Xpeng G3. Даже летом они ухитрились не дотянуть до официальных цифр (проехали меньше заявленного на 3, 5 и 12 км соответственно).

Реальный запас хода электромобилей (таблица)

Автомобиль: запас хода летом/запас хода зимой/запас хода по циклу WLTP (км)

1. Tesla Model 3 Long Range AWD 2021: 654,9/514,8/614

2. Ford Mustang Mach-e Long Range RWD: 617,9/502,5/610

3. VW ID.3 Pro S: 564/н.д./539

4. BMW iX3: 556,2/432/450

5. Ford Mustang Mach-e Long Range AWD: 551,9/430/540

6. Hyundai Kona 64 kWh: 537/н.д./484

7. VW ID.4 1st Edition: 532/н.д./487

8. Audi e-tron GT: 528,1/н.д./468

9. Skoda Enyaq iV 80: 522/н.д./520

10. Hyundai Ioniq 5: 502/н.д./460

11. Polestar 2: 467/344/470

12. Mercedes-Benz EQA: 451/н.д./417

13. Tesla Model 3 Standard Range: 454,4/н.д./448

14. Volvo XC40 Recharge: 442,9/332/417

15. Xpeng G3: 438,9/341,8/451

16. VW ID.3: 421/340/418

17. Citroen e-C4: 345/261/350

18. Opel Mokka-e: 332,4/н.д./324

19. Fiat 500 electric: 307,8/230,2/298

20. Honda e: 236,2/162/210

21. Mazda MX-30: 219,6/165/200