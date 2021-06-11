Более 350 тыс. жителей Эфиопии голодают из-за военного конфликта

Более 350 тысяч жителей региона Тыграй в Эфиопии, где с ноября 2020 года не утихает вооруженный конфликт, голодают, заявил глава отдела помощи ООН Марк Лоукок, передают международные СМИ.

Голод возник в результате военных конфликтов, перемещения жителей региона, ограничение передвижения граждан Эфиопии и членов гуманитарных миссий, упадок рынка.

Согласно глобальной системе интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности (IPC), ситуация в стране отвечает самому серьезному уровню – пятому. Источник утверждает, что положение жителей Тыграя и соседних регионов Амхара и Афар ухудшится с сентября.

Представители ООН уже связались с официальными властями Эфиопии – ведутся переговоры касательно увеличения объемов гуманитарной помощи и упрощения доступа в регионы, охваченные войной. Ранее власти страны отрицали наличие голода.