Армения откроет авиасообщение с оккупированным Крымом
С 15 июня авиакомпания РФ Nordwind начнет выполнять транзитные рейсы из международного аэропорта Симферополь в Ереван через Владикавказ.
Об этом сообщает Telegram-канал Украина Сейчас.
Отметим, что в МИД Украины пока никак не прокомментировали эту новость.
Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer E190 раз в неделю по вторникам до 26 октября. Общее время в пути составит около 5 часов, - говорится на сайте ведомства аэропорта.
"Аэропорт Симферополь совместно с партнерами продолжает расширять маршрутную сеть полетов, которая в этом году уже стала рекордной. Впервые в современной истории прямое авиасообщение открывается между Крымом и Северной Осетией.
Рейсы будут также интересны пассажирам, путешествующим из Симферополя в столицу Армении Ереван. Удобная стыковка во Владикавказе обеспечивает максимально быстрый и комфортный перелет на этом направлении", - отметил коммерческий директор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Сергей Дяйкин.