Армения откроет авиасообщение с оккупированным Крымом

С 15 июня авиакомпания РФ Nordwind начнет выполнять транзитные рейсы из международного аэропорта Симферополь в Ереван через Владикавказ.

Об этом сообщает Telegram-канал Украина Сейчас.

Отметим, что в МИД Украины пока никак не прокомментировали эту новость.

Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer E190 раз в неделю по вторникам до 26 октября. Общее время в пути составит около 5 часов, - говорится на сайте ведомства﻿ аэропорта.

"Аэропорт Симферополь совместно с партнерами продолжает расширять маршрутную сеть полетов, которая в этом году уже стала рекордной. Впервые в современной истории прямое авиасообщение открывается между Крымом и Северной Осетией.