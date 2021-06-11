Чиновников станет меньше: на сколько сократят и как будут платить
Предельную численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений уменьшат примерно на 10%. Это делается в рамках реформы госуправления, сообщает Сегодня.
"Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Новая финансовая модель на первом этапе будет введена в четырех ведомствах:
- Секретариат Кабмина;
- Минфин;
- Минцифры;
- Нацагентство по вопросам госслужбы.
"А потом, система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях", - добавил премьер.