Чиновников станет меньше: на сколько сократят и как будут платить

Предельную численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений уменьшат примерно на 10%. Это делается в рамках реформы госуправления, сообщает Сегодня.

"Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Новая финансовая модель на первом этапе будет введена в четырех ведомствах:

Секретариат Кабмина;

Минфин;

Минцифры;

Нацагентство по вопросам госслужбы.