Чиновников станет меньше: на сколько сократят и как будут платить

Чиновников станет меньше: на сколько сократят и как будут платить

Предельную численность государственных служащих центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений уменьшат примерно на 10%. Это делается в рамках реформы госуправления, сообщает Сегодня.

"Параллельно готовится законопроект по реформированию системы оплаты труда госслужащих на основе классификации должностей. Это сделает невозможным выплаты надбавок должностным лицам по субъективному принципу и повысит престиж госслужбы", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Новая финансовая модель на первом этапе будет введена в четырех ведомствах:

  • Секретариат Кабмина;
  • Минфин;
  • Минцифры;
  • Нацагентство по вопросам госслужбы.
"А потом, система оплаты труда должна заработать и в других государственных учреждениях", - добавил премьер.

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