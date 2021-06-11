Нафтогаз может создать холдинг в сфере теплоснабжения

НАК "Нафтогаз Украины" может рассмотреть вариант создания субхолдинга для трансформации своих активов в сфере теплоснабжения, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в ходе вэбинара U.S. - Ukraine Business Council.

"Мы будем искать или мы будем расширять нашу тепловую сторону бизнеса, возможно, развивая в отдельный субхолдинг", – сказал Витренко.

Глава "Нафтогаза" уточнил, что в свою очередь это направление может включать в себя три направления: производство биометана (BMS production), энергоэффективность и теплоснабжение (ТКЭ и ТЭЦ).

Витренко подчеркнул, что, возможно, энергоэффективность даже более важное направление, чем производство газа. По его мнению, многое должно быть сделано в повышении энергоэффективности районного отопления, начиная с индивидуальных теплопунктов и завершая переключением на биометан.

Глава компании добавил, что "Нафтогаз" будет приветствовать партнерство с иностранными компаниями и иностранными инвесторами в этом направлении.