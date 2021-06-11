Витренко хочет ограничить роль Коломойского на рынке нефтепродуктов

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что государство должно ограничить роль Игоря Коломойского на рынке нефти и нефтепродуктов, сообщает Радио Свобода.

"К сожалению, при предыдущем руководстве "Нафтогаза" остановился соответствующий западным стандартам и стандартам ОЕСР поиск нового главы правления "Укрнафты", который не был бы подконтролен Коломойскому. Сейчас мы начинаем восстанавливать эти поиски нового главы правления "Укрнафты" - дочерней компании, где Коломойский является миноритарным акционером", - сказал он.

По его словам, "главная идея заключается в том, что правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефти и нефтяных продуктов" .