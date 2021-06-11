Витренко хочет ограничить роль Коломойского на рынке нефтепродуктов
Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что государство должно ограничить роль Игоря Коломойского на рынке нефти и нефтепродуктов, сообщает Радио Свобода.
"К сожалению, при предыдущем руководстве "Нафтогаза" остановился соответствующий западным стандартам и стандартам ОЕСР поиск нового главы правления "Укрнафты", который не был бы подконтролен Коломойскому. Сейчас мы начинаем восстанавливать эти поиски нового главы правления "Укрнафты" - дочерней компании, где Коломойский является миноритарным акционером", - сказал он.
По его словам,
"главная идея заключается в том, что правительство не может позволить Коломойскому играть такую роль на рынке нефти и нефтяных продуктов".
"Правительство обязано обеспечить, чтобы у нас был надлежащий рынок без злонамеренного воздействия любых олигархов", - отметил Витренко.