Витренко хочет ограничить роль Коломойского на рынке нефтепродуктов

Витренко хочет ограничить роль Коломойского на рынке нефтепродуктов

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко считает, что государство должно ограничить роль Игоря Коломойского на рынке нефти и нефтепродуктов, сообщает Радио Свобода.

"К сожалению, при предыдущем руководстве "Нафтогаза" остановился соответствующий западным стандартам и стандартам ОЕСР поиск нового главы правления "Укрнафты", который не был бы подконтролен Коломойскому. Сейчас мы начинаем восстанавливать эти поиски нового главы правления "Укрнафты" - дочерней компании, где Коломойский является миноритарным акционером", - сказал он.

По его словам, "главная идея заключается в том, что правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефти и нефтяных продуктов".

"Правительство обязано обеспечить, чтобы у нас был надлежащий рынок без злонамеренного воздействия любых олигархов", - отметил Витренко.

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