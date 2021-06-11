Межбанк: доллар опять падает

Рост предложения от экспортеров, а также возобновление продаж валюты нерезидентами, которые сейчас активно наращивают портфель облигаций внутреннего госзайма, вновь сыграли на понижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿.

После того, как ценник на покупку опустился до 27,04 гривен, на рынке появился Национальный банк. Первоначально он начал закрывать самые дешевые заявки от продавцов, а затем выставил крупный ордер на покупку на уровне 27,02 гривен. Такие действия регулятора успокоили продавцов, а покупатели, надеявшиеся, что доллар все же опустится ниже уровня 27 гривен, начали выставлять заявки немного выше уровня, защищаемого НБУ.

На наличном валютном рынке операторы валютного рынка тут же среагировали на происходящее на межбанке и начали снижать ценник на продажу наличного «американца». Утром в Киеве его продавали по 27,10-27,11 гривен, а уже к обеду – по 27,05-27,06 гривен.

Евро на FOREX в первой половине дня резко падает по отношению к американскому доллару, английскому фунту, швейцарскому франку и японской йене. К настоящему моменту он опустился до отметки 1,2123 доллара, и падение не прекращается. Наличный евро, попавший под двойной удар, дешевеет стремительными темпами: в Киеве уже появились предложения по 32,89-32,90 гривен, и чувствуется, что это не предел.

Российский рубль продолжает укрепление к американскому доллару и к 13 часам дня достиг отметки 71,55 рублей за доллар, после чего немного скорректировал свой рост. В Киеве наличный рубль вырос в цене на 2 копейки по сравнению с вчерашним днем: сегодня его продают по 3,73-3,75 гривны за 10 рублей.