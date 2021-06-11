РФ начала учения авиации и ПВО в Крыму

В аннексированном Крыму начались военные учения с привлечением авиации и средств ПВО, сообщает Корреспондент.

"В соответствии с планом боевой подготовки подразделения зенитного ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полетов авиации. Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота", – говорится в сообщении.

Указано, что в совместных тренировках с зенитными расчетами участвуют самолеты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, самолеты АН-26, Бе-12 и вертолеты. Всего к маневрам привлечено порядка 15 единиц авиационной техники и около 50 единиц вооружения и военной и специальной техники.

Основная цель учений – отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника.