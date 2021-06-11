Компанию "WOG Ритейл" признали банкротом

Хозяйственный суд Волынской области признал компанию «ВОГ Ритейл» банкротом и открыл ликвидационную процедуру, сообщает The Page.

К компании предъявили ряд требований ее кредиторы, которые признал суд. Общая сумма долгов компании перед ними составила почти 2,4 млрд грн. Также у компании накопились долги перед налоговыми органами — им «ВОГ Ритейл» задолжала почти 210 млн грн.

Дело о банкротстве компании было открыто еще 28 января 2021 года, когда суд признал требования инициирующего кредитора к компании на общую сумму почти 169 млн грн.

Учредителями «ВОГ Ритейл» в госреестре указаны компании «Вест Ойл Групп Холдинг» (Нидерланды) и «Дукат», а конечными бенефициарами — Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман и София Еремеевы, которые владеют группой «Континиум» (среди ее активов — сеть АЗС WOG). Интересно, что учредителем одного из кредиторов «ВОГ Ритейл» — компании «Вест Петрол Маркет» — является компания «ВОГ Кард», бенефициары которой — те же самые лица: Степан Ивахив, Сергей Лагур, Роман и София Еремеевы.

Что касается требований к «ВОГ» со стороны «Финансовой компании «Финанс Юнион С» на сумму 1,1 млрд грн, то первоначально кредитором выступал Укрсоцбанк. В 2019 году права кредитного требования перекупил «Альфа-Банк». В дальнейшем он переуступил его «Финансовой компании «Финмарк», которая в свою очередь переуступила его уже «Финансовой компании «Финанс Юнион С». Также эта компания в 2020 году выкупила кредитные требования «Сбербанка России» к «ВОГ Ритейл» у компании «Фастлайн Капитал».

Учредителем «Финансовой компании «Финанс Юнион С» указано предприятие «Дукат Лайн Инвест», конечным бенефициаром которого значится Андрей Ивченко.